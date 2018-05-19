Рамзан Кадыров сообщил о нападении боевиков на церковь в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о проникновении четырех боевиков в церковь Архангела Михаила в Грозном.
По его словам, они пытались захватить заложников в церкви. Приказ о нападении на церковь террористы получили из западных стран, заявил Кадыров.
В ходе спецоперации по ликвидации боевиков погиб сотрудник полиции, один прихожанин был ранен, передает РИА «Новости».
12 мая уроженец Чечни Хамзат Азимов напал на прохожих в Париже с ножом. В результате нападения один человек скончался, четверо получили ранения.
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