Рамзан Кадыров сообщил о россиянах в тюрьме Багдада
В тюрьмах Багдада находятся более 100 граждан России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Установлено место нахождения большой группы женщин и детей - граждан России.
Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей», - написал Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.
По его сведениям, россияне ранее содержались в лагере Мосула, а затем были переведены в женскую тюрьму Багдада.
При этом, из Чечни только одна семья, остальные из разных регионов, сообщает ТАСС.
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