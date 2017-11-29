Рамзан Кадыров сообщил о россиянах в тюрьме Багдада

В тюрьмах Багдада находятся более 100 граждан России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Установлено место нахождения большой группы женщин и детей - граждан России.

Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей», - написал Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.

По его сведениям, россияне ранее содержались в лагере Мосула, а затем были переведены в женскую тюрьму Багдада.

При этом, из Чечни только одна семья, остальные из разных регионов, сообщает ТАСС.