Рамзан Кадыров: Сирийцы абсолютно ни в чем не виноваты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Сирия и сирийский народ абсолютно не виноваты в сложившейся ситуации, а сама война является способом давления на Россию со стороны заинтересованных стран.

По его мнению, сейчас на территории Сирии появились игроки, которые «начали показывать свои мускулы», при этом, не придерживаясь никаких правил и условий.

Рамзан Кадыров убежден, что против России идет борьба, но сдаваться никто не собирается, Россия будет защищать свои позиции и дальше.

Он добавил, что на территории Сирийской Республики сегодня защищаются позиции Российской Федерации и российского народа, сообщает «Россия24».