Рамзан Кадыров рассказал о готовящихся атаках террористов на Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о террористах, которые направлены атаковать Чечню.

В интервью на телеканале НТВ он сказал: «Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: «Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим». Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии».

Кадыров отметил, что в республике их ждут, чтобы тут же уничтожить, передает «РИА Новости».

По данным ФСБ, за 2017 год в России удалось предотвратить 23 теракта.