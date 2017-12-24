Рамзан Кадыров рассказал о готовящихся атаках террористов на Чечню
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о террористах, которые направлены атаковать Чечню.
В интервью на телеканале НТВ он сказал: «Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: «Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим». Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии».
Кадыров отметил, что в республике их ждут, чтобы тут же уничтожить, передает «РИА Новости».
По данным ФСБ, за 2017 год в России удалось предотвратить 23 теракта.
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