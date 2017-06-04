Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал европейские страны обеспечить безопасность туристам и беженцам, находящимся в Европе.

ТАСС цитирует Кадырова: «Я обращаюсь и к европейскому руководству с требованием обеспечения безопасности наших туристов, а также проживающих на территории Европы чеченцев, которые были вынуждены покинуть республику и проживают там в статусе беженцев».

Кадыров выразил озабоченность за жизнь российских граждан, которые путешествуют в Европу, и призвал чеченцев ограничить поездки заграницу.

Он также выразил слова соболезнования британцам в связи со случившимся ночью терактом в центре Лондона.