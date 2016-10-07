Рамзан Кадыров призвал прекратить нападки в адрес Федора Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на развернувшуюся в интернет-пространстве полемику относительно турнира по ММА Grand Prix Akhmat 2016 и призвал прекратить нападки в адрес знаменитого российского бойца Федора Емельяненко.

«Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Федора Емельяненко. Я обращаюсь в первую очередь к тем, кто под эмоциональным воздействием сделал это, говоря, что являются нашими сторонниками и друзьями. Если вы таковыми на самом деле являетесь, а я в этом не сомневаюсь, не пишите подобные вещи», - цитирует Кадырова ТАСС.

Ранее Емельянеко подверг критике организаторов турнира за участие в нем детей. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Ряд бойцов ММА выступили против Емельяненко, в то время как петиция в его поддержку собрала несколько тысяч подписей.