Рамзан Кадыров позволил Канаде забрать чеченских геев себе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне нет геев. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу HBO.

На слова журналиста о пытках гомосексуалистов в республике Рамзан Кадыров засмеялся и сказал: «Это ерунда, у нас таких людей нет. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас».

В апреле «Новая газета» выпустила материал, в котором рассказали о массовом задержании геев в Чечне, пишет РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что располагает информацией о людях, подвергшихся гонениям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

По данному факту она обратилась к главе СК России. В середине июня Москалькова рассказала, что до сих пор к ней не обратился ни один из якобы пострадавших от преследований в Чечне.

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