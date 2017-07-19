Рамзан Кадыров обвинил защитников геев в жажде денег

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил защитников геев, распространяющих слухи о преследовании лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией в республике, в желании заработать на скандале.

Кадыров назвал их «подлыми, продажными правозащитниками», которые все время обманывают власть и получают за это копейки.

«И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги», – сказал Кадыров в интервью журналистам американского телеканала HBO.

Он также подчеркнул, что Чечня абсолютно демократична, а также отметил, что жители республики счастливы.

При этом Кадыров не исключил, что геев, возможно, наказывают их же родственники, сообщает «Федерал пресс».