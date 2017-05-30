Рамзан Кадыров натравил на европейцев Грибоедова
Главы Чечни Рамзан Кадыров пригласил в республику президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.
Рамзан Кадыров хочет развеять слухи о притеснении геев в Чечне, которые распространились в европейском обществе, сообщает RG.ru.
Глава Чечни добавил, что европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны, уже давно ответил Грибоедов, имея в виду монолог Чацкого «Французик из Бордо» из комедии «Горе от ума».
«В той комнате незначащая встреча:
Французик из Бордо, надсаживая грудь,
Собрал вокруг себя род веча
И сказывал, как снаряжался в путь
В Россию, к варварам, со страхом и слезами...»
Позднее цитата употреблялась иронически по адресу некоторых заносчивых, хвастливых иностранцев.
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