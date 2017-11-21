Рамзан Кадыров награжден медалью за развитие медицины

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден золотой медалью имени Н.Н. Блохина за выдающиеся заслуги в развитии медицины, которую ему вручил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Он заявил, что глава Чечни поставил задачу не только качественно лечить, но и своевременно выявлять болезни.

За 9 месяцев 2017 года впервые показатель младенческой смертности в Чечне снизился ниже психологической отметки и составил 8,7 на тысячу родившихся живыми, отмечает РИА Новости.

Эльхан Сулейманов добавил, что с начала года в республике за счет финансирования регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова введено в строй несколько значимых для всего Северо-Кавказского округа объектов здравоохранения: клинику пограничных состояний, отделение травматологии и ортопедии в РКБ.

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