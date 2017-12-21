Рамзан Кадыров гордится попаданием в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров испытывает гордость от того, что Минфин США внес его имя в «список Магнитского».
Он полагает, что попал под санкции из-за участия вборьбе с международными террористами, в числе которых были «выкормыши американских спецслужб».
Кадыров обвинил власти США в нарушениях прав человека и многих других преступлениях, подчеркнув, что не поехал бы в Америку даже за все ее валютные запасы, сообщает «ФедералПресс».
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