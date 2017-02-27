В Раменском установили «блинный» рекорд
В подмосковном Раменском во время масленичных гуляний приготовили столб из блинов высотой в шесть с половиной метров.
Выпечка производилась в городском парке из теста местного хлебозавода. В установлении рекорда принимали участие порядка 700 человек всех возрастов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Испеченные блины укладывали в тарелочки, которые поднимались вверх вдоль шкалы. «Производство» было остановлено, когда стрелка подъемника достигла 6,5 метров.
В прошлом году в Раменском приготовили шестиметровую стопку блинов.
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