В Раменском установили «блинный» рекорд

В подмосковном Раменском во время масленичных гуляний приготовили столб из блинов высотой в шесть с половиной метров.

Выпечка производилась в городском парке из теста местного хлебозавода. В установлении рекорда принимали участие порядка 700 человек всех возрастов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Испеченные блины укладывали в тарелочки, которые поднимались вверх вдоль шкалы. «Производство» было остановлено, когда стрелка подъемника достигла 6,5 метров.

В прошлом году в Раменском приготовили шестиметровую стопку блинов.