На ралли в Омске погиб судья

В Омске во время гонок один из автомобилей потерял управление, вылетел с трассы и врезался в вышку с судьями. В результате один человек погиб.

Инцидент произошел во время заездов на Кубок «Ралли Сибирь». Известно, что автомобиль потерял сцепление с дорогой и подлетел в воздухе. В результате произошло столкновение с вышкой, на которой находились два арбитра, сообщает издание Sovsport.

По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, судья ралли скончался по дороге в больницу, его помощница госпитализирована. Гонщик не пострадал.