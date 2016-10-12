Ракеты упали возле российского посольства в Дамаске
Некоторое количество ракет упало возле российского посольства в Дамаске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.
По данным издания, всего упало семь снарядом в районе Мазра.
Именно там находится посольство РФ в Дамаске.
О пострадавших и погибших не сообщается.
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