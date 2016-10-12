Ракеты упали возле российского посольства в Дамаске

Некоторое количество ракет упало возле российского посольства в Дамаске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

По данным издания, всего упало семь снарядом в районе Мазра.

Именно там находится посольство РФ в Дамаске.

О пострадавших и погибших не сообщается.