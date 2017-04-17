Ракету с кораблем «Союз МС-04» установили на Байконуре

На космодроме «Байконур» идут конечные приготовления к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-04» — ракета-носитель «Союз-ФГ» уже установлена на стартовой площадке.

Как передает «Интерфакс», специалисты вывезли ракету-носитель и укрепили в вертикальном положении в пусковой установке площадки №1. Напомним, что ранее госкомиссия приняла решение о готовности ракеты к запуску, - сообщает «ТАСС».

Добавим, что старт «Союз МС-04» намечен на 10:13 (мск) в четверг 20 апреля. Экипаж в составе космонавта Федора Юрчихина и астронавта Джека Фишера проведет на орбите 136 суток.