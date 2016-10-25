Ракетные войска РФ успешно выполнили пуск ракеты «Стилет»

На Камчатском полуострове прошел учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-18 «Стилет».

Пуск выполнен c позиционного района Ясненского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

- Целью этого пуска являлось подтверждение стабильности основных летно-технических характеристик ракет этого класса в период продленных сроков эксплуатации. Пуск проведен успешно, в район боевого поля «Кура» (полуостров Камчатка) доставлено боевое оснащение, - говорится в сообщении министерства обороны РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

МБР РС-18 (по западной классификации – «Стилет») размещаются в высокозащищенных шахтных пусковых установках и до настоящего времени находятся на боевом дежурстве в позиционных районах РВСН, говорится в сообщении.