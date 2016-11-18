Ракетные войска до 2020 года оснастят «Искандерами»

Ракетные войска до 2020 года будут перевооружены тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М», сообщил начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил РФ Михаил Матвеевский.

По его словам, «Искандер-М» на сегодняшний день является лучшим ракетным комплексом в своем классе, который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ уже ведут работы по модернизации комплекса с целью повышения его боевых и эксплуатационных характеристик.

- Ведутся работы по применению в боевых частях всепогодных головок самонаведения, самонаводящихся и самоприцеливающихся боевых элементов, - сказал М.Матвееевский.

Кроме того, комплексы оснащаются новыми бортовыми системами управления, средствами автоматизации подготовки и пуска ракет, а также контроля их технического состояния. ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 километров, сообщает «Интерфакс».

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