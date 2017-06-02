Ракета-носитель «Союз-5» стартует с Байконура в 2022 году

Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» будет осуществлен в 2022 году с Байконура, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, специально для этого в Байконуре будет построен совместный российско-казахстанский стартовый комплекс «Байтерек».

«Если до этого была в планах модернизация стартового комплекса на Байконуре под этот проект в 2020-2021 году, то сейчас мы хотим ускоренными темпами его реализовывать, чтобы в 2022 году обеспечить первый пуск «Союза-5», новой нашей ракеты среднего класса, с Байконура», — сказал Комаров, отметив, что казахстанская сторона планирует вложить средства в модернизацию комплекса. Об этом сообщает «РИА Новости».