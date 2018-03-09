Ракета-носитель «Союз» стартовала на полчаса позже
Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя европейскими телекоммуникационными спутниками O3b успешно стартовала с космодрома Гвианского космического центра, расположенного в Куру.
Уточняется, что запуск состоялся на полчаса позже запланированного из-за неблагоприятных метеоусловий.
Ракета стартовала на 33 минуты позже запланированного времени из-за сильного ветра на высоте 10 километров.
Вывод на целевую орбиту обеспечит российский разгонный блок «Фрегат-МТ».
Космические аппараты начнут отделяться от разгонного блока через 2 часа после запуска, сообщает «РИА Новости».
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