Ракета-носитель «Союз» стартовала на полчаса позже

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя европейскими телекоммуникационными спутниками O3b успешно стартовала с космодрома Гвианского космического центра, расположенного в Куру.

Уточняется, что запуск состоялся на полчаса позже запланированного из-за неблагоприятных метеоусловий.

Ракета стартовала на 33 минуты позже запланированного времени из-за сильного ветра на высоте 10 километров.

Вывод на целевую орбиту обеспечит российский разгонный блок «Фрегат-МТ».

Космические аппараты начнут отделяться от разгонного блока через 2 часа после запуска, сообщает «РИА Новости».