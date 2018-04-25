Ракета-носитель «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот», сообщили представители Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» и европейским космическим аппаратом Sentinel-3В произведен в 20:57 по московскому времени.

В 21:02 прошло разделение разгонного блока «Бриз-КМ» и второй ступени ракеты-носителя «Рокот».

Отделение спутника Sentinel-3В на целевой орбите запланировано в 22:17 по московскому времени.

Отмечается, что спутник Sentinel-3В будут использовать для сбора данных дистанционного мониторинга о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон, сообщает Life.