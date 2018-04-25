Ракета-носитель «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот», сообщили представители Роскосмоса.
Пуск ракеты-носителя «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» и европейским космическим аппаратом Sentinel-3В произведен в 20:57 по московскому времени.
В 21:02 прошло разделение разгонного блока «Бриз-КМ» и второй ступени ракеты-носителя «Рокот».
Отделение спутника Sentinel-3В на целевой орбите запланировано в 22:17 по московскому времени.
Отмечается, что спутник Sentinel-3В будут использовать для сбора данных дистанционного мониторинга о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон, сообщает Life.
Следующая новость В центре Москвы эвакуируют ТЦ «Новинский пассаж»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии