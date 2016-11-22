Ракета для «ядерного поезда» успешно прошла испытания
На космодроме Плесецк прошли успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты для боевого железнодорожного комплекса «Баргузин».
По словам источника агентства «Интерфакс», испытания состоялись две недели назад. Они признаны полностью успешными, что открывает путь для начала летно-конструкторских испытаний, которые, вероятно, начнутся в 2017 году.
Боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» — мобильный комплекс ракетного вооружения ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил РФ. В мае 2016 года появилась информация об окончании процесса разработки документации для БЖРК «Баргузин». Предполагается, что новый комплекс будет нести более современные и легкие ракеты, созданные на базе РС-24 «Ярс».
Следующая новость Карлсен оштрафован за отказ от пресс-конференции после поражения
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии