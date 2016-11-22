Ракета для «ядерного поезда» успешно прошла испытания

На космодроме Плесецк прошли успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты для боевого железнодорожного комплекса «Баргузин».

По словам источника агентства «Интерфакс», испытания состоялись две недели назад. Они признаны полностью успешными, что открывает путь для начала летно-конструкторских испытаний, которые, вероятно, начнутся в 2017 году.

Боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» — мобильный комплекс ракетного вооружения ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил РФ. В мае 2016 года появилась информация об окончании процесса разработки документации для БЖРК «Баргузин». Предполагается, что новый комплекс будет нести более современные и легкие ракеты, созданные на базе РС-24 «Ярс».