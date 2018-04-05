Ракета «Ангара» станет сверхтяжелой

Новая российская ракета-носитель «Ангара» станет сверхтяжелой, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, российская ракетно-космическая отрасль сейчас стоит «на пороге важного этапа развития».

Кроме того, Рогозин рассказал о планах развития строительства инфраструктуры на космодроме «Восточный», необходимой для запусков ракет семейства «Ангара» всех типов.

Ранее в Космическом центре имени Хруничева рассказали о начале работ над первой ракетой-носителем «Ангара-А5» тяжелого класса, однако Рогозин, комментируя это сообщение, уточнил, что обычная версия тяжелой ракеты «Ангара-А5» не соответствует изначально заложенным техническим требованиям и нуждается в доработке до версии «Ангара-А5М».

Двигатели ракеты-носителя этого типа работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила, сообщает «РИА Новости».

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