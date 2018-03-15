У Рады попросили разрешения на арест Надежды Савченко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную раду представление на задержание и арест депутата Надежды Савченко.
По его словам, он располагает неопровержимыми доказательствами того, что депутат планировала устроить теракт в здании парламента.
Вопрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности и выдачи разрешения на привлечение ее к уголовной ответственности парламент обсудит через неделю, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Савченко исключили из комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
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