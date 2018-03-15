У Рады попросили разрешения на арест Надежды Савченко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную раду представление на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

По его словам, он располагает неопровержимыми доказательствами того, что депутат планировала устроить теракт в здании парламента.

Вопрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности и выдачи разрешения на привлечение ее к уголовной ответственности парламент обсудит через неделю, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Савченко исключили из комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.