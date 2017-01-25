Радий Хабиров назначен и.о. главы Красногорска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Радия Хабирова исполняющим обязанности главы Красногорска, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ранее действующий глава Красногорска Михаил Сапунов написал заявление об отставке по собственному желанию.
По словам губернатора, Сапунов добросовестно и ответственно трудился и будет востребован на других не менее значимых направлениях.
По поводу кандидатуры Хабирова глава региона отметил, что этого человека он также очень хорошо знает, поскольку он показал себя с хорошей стороны на федеральном уровне, работая в Администрации Президента, взаимодействуя с Госдумой и Советом Федерации. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Посетитель квеста в Москве получил удар топором по голове
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии