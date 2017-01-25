Радий Хабиров назначен и.о. главы Красногорска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Радия Хабирова исполняющим обязанности главы Красногорска, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее действующий глава Красногорска Михаил Сапунов написал заявление об отставке по собственному желанию.

По словам губернатора, Сапунов добросовестно и ответственно трудился и будет востребован на других не менее значимых направлениях.

По поводу кандидатуры Хабирова глава региона отметил, что этого человека он также очень хорошо знает, поскольку он показал себя с хорошей стороны на федеральном уровне, работая в Администрации Президента, взаимодействуя с Госдумой и Советом Федерации. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».