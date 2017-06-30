В радиоактивной зоне Чернобыля полыхают пожары

Украинские пожарные успешно справляются с очагами возгорания леса под Чернобылем.

За ночь площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения удалось уменьшить с 25 до 12 га.

Привлечены два пожарных самолета и один вертолет с водосливным устройством, сообщает Interfax.

Ухудшения радиационной обстановки не зафиксировано, но личному составу пожарных рекомендуют обязательно использовать средства защиты органов дыхания.

Днем 29 июня в чернобыльской зоне отчуждения загорелись порубочные остатки древесины и лесной подстилки. На территории шла вырубка леса для прокладки железной дороги.