В радиоактивной зоне Чернобыля полыхают пожары
Украинские пожарные успешно справляются с очагами возгорания леса под Чернобылем.
За ночь площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения удалось уменьшить с 25 до 12 га.
Привлечены два пожарных самолета и один вертолет с водосливным устройством, сообщает Interfax.
Ухудшения радиационной обстановки не зафиксировано, но личному составу пожарных рекомендуют обязательно использовать средства защиты органов дыхания.
Днем 29 июня в чернобыльской зоне отчуждения загорелись порубочные остатки древесины и лесной подстилки. На территории шла вырубка леса для прокладки железной дороги.
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