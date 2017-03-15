Радикалы забросали камнями отделение «Альфа-банка» в центре Киева

Украинские радикалы забросали камнями и петардами офис российского «Альфа-банка», расположенный в центре Киева.

Как уточняется в сообщении, в результате были выбиты стекла отделения, несмотря на то, что перед зданием выстроился полицейский кордон.

Ранее радикалы попытались ворваться в офис компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова, однако потерпев неудачу, группа агрессивных людей спустилась на Крещатик и подошла к зданию «Альфа-Банка».

На площади Независимости в Киеве вечером 14 марта прошла акция в поддержку блокады торговли с Донбассом, сообщает «ТВ Центр».