Радикалы забросали камнями отделение «Альфа-банка» в центре Киева
Украинские радикалы забросали камнями и петардами офис российского «Альфа-банка», расположенный в центре Киева.
Как уточняется в сообщении, в результате были выбиты стекла отделения, несмотря на то, что перед зданием выстроился полицейский кордон.
Ранее радикалы попытались ворваться в офис компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова, однако потерпев неудачу, группа агрессивных людей спустилась на Крещатик и подошла к зданию «Альфа-Банка».
На площади Независимости в Киеве вечером 14 марта прошла акция в поддержку блокады торговли с Донбассом, сообщает «ТВ Центр».
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