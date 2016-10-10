Радикалы встревожены массовым приобретением украинцами двойного гражданства

Массовое приобретение украинцами двойного гражданства угрожает национальной безопасности страны. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от Радикальной партии и первый заместитель главы парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Игорь Мосийчук.

«В нашем украинском законодательстве двойное гражданство запрещено. Но это только де-юре, потому что де-факто этот запрет не действует, и это представляет собой угрозу национальной безопасности Украины. Именно массовая раздача российских паспортов и, соответственно, создание пятой колонны предшествовали оккупации Крыма и развязыванию войны в Донбассе», - цитирует ФБА «Экономика сегодня» запись, сделанную Мосийчуком на странице в социальной сети Facebook.

«В настоящее время имеем факты массовой выдачи венгерских паспортов на украинском Закарпатье, румынских и молдавских на Южной Буковине и даже польских на Волыни и Западной Украине», - констатировал депутат.

По словам Мосийчука, он работает над законопроектом, который предусматривает лишение украинского гражданства тех, кто приобретает гражданство других стран.

«Мы должны жестко пресекать любые поползновения в отношении территориальной целостности Украины. Сейчас я с группой экспертов работаю над совершенствованием отечественного законодательства в части лишения украинского гражданства лиц, которые приобрели гражданство других стран и введения уголовной ответственности за двойное гражданство. Готовим соответствующие законопроекты. Призываю коллег народных депутатов присоединиться к разработке этих законопроектов и стать на защиту национальных интересов Украины!» - заключил народный избранник.

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