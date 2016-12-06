Радикалы внесли в Раду законопроект о возвращении Украине статуса ядерной державы

Радикальная партия Украины настаивает на возвращении Украине статуса ядерной державы. Соответствующий законопроект депутаты фракции внесли на рассмотрение в Верховную раду.

Документ «О признании утратившим силу Закона Украины «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968», и восстановлении прав Украины по ядерному оружию» появился на сайте украинского парламента в перечне зарегистрированных, однако сам текст законопроекта пока отсутствует, - сообщает ТАСС.

Накануне лидер радикалов Олег Ляшко предложил начать процесс фактического восстановления ядерного оружия на Украине, так как, по его мнению, Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украине в обмен на сдачу ядерного оружия перестал действовать.

- Украина в полном соответствии с международным правом, так как мы имели статус ядерного государства и так как гарантии, предоставленные нам в обмен на сдачу ядерного оружия, сегодня фактически отменены, не исполняются, имеет все возможности начать работы по возобновлению ядерного оружия, - заявил Ляшко, отметив, что у страны есть для этого все – научные школы, запасы урана и технологические установки.