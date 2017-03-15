Радикалы установили палатки у офиса «дочки» Сбербанка в Киеве

Радикалы из партии «Национальный корпус», организованной на базе нацбатальона «Азов», установили палатки возле центрального офиса Сбербанка в Киеве.

Как отмечается в материале, у здания «дочки» российского банка находятся около 100 человек. По данным «РИА Новости», отделение кредитной организации закрыто.

В то же время возле отделения «дочки» Альфа-Банка на Крещатике, который накануне атаковали украинские радикалы, спокойно. Сотрудница банка сообщила, что офис открывается в 10.00 по московскому времени.

Радикалы добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине. Ранее они заложили бетонными блоками вход в здание офиса банка в Киеве, а двор и стены расписали антироссийскими лозунгами. Работники Сбербанка на Украине призвали президента страны Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников и полноценной работы учреждения.