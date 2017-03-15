Радикалы угрожают сжечь магазины Roshen в Киеве

Украинские радикалы собираются сжечь магазины корпорации Roshen, принадлежащей президенту Укарины Петру Порошенко.

С призывом поджигать магазины Roshen выступил руководитель «организации украинских националистов» Николай Коханивский.

Как отмечается в материале, компания Roshen является крупнейшим производителем кондитерской продукции на Украине, она имеет фабрики в Полтавской и Донецкой областях, а также в Виннице, Киеве и Мариуполе. Кроме того, производство открыто в российском Липецке, а также в Литве и Венгрии, сообщает «Национальная служба новостей».