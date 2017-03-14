Радикалы разграбили поезд в Донбассе
Украинские радикалы захватили и разграбили поезд в населенном пункте Щербиновка в Донецкой области, сообщил заместитель главы Нацполиции Украины и начальник областного управления полиции Вячеслав Аброськин.
По его словам, пропажа груза была обнаружена сотрудниками компании «Украинские железные дороги» освобождения и осмотра состава.
Все причины и обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
Ранее СБУ Украины провела операцию в поселке Щербинка, где на железнодорожной станции Кривой Торец радикалы разместили укрепления так называемого штаба транспортной блокады Донбасса, пишет газета «Известия».
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