Радикалы разграбили поезд в Донбассе

Украинские радикалы захватили и разграбили поезд в населенном пункте Щербиновка в Донецкой области, сообщил заместитель главы Нацполиции Украины и начальник областного управления полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, пропажа груза была обнаружена сотрудниками компании «Украинские железные дороги» освобождения и осмотра состава.

Все причины и обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Ранее СБУ Украины провела операцию в поселке Щербинка, где на железнодорожной станции Кривой Торец радикалы разместили укрепления так называемого штаба транспортной блокады Донбасса, пишет газета «Известия».