Ради матерей Москва начинает принимать детей в садики с 2,5 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минимальный возраст приема детей в московские дошкольные образовательные учреждения будет снижен с двух лет восьми месяцев до двух с половиной лет уже в этом году.

Он отметил, что данная тенденция направлена на помощь молодым матерям, чтобы те могли как можно раньше включиться в рабочий ритм и вести активный образ жизни.

По словам Сергея Собянина, Москва старается с каждым годом снижать предельный возраст в детские сады. Он добавил, что город с каждым годом по мере возможности будет снижать возраст для приема детей в садики, отмечает РИА Новости.