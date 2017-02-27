В Раде высказались за возобновление поставок воды и электричества в Крым

Украинский парламентарий Мустафа Найем готовит законопроект о возобновлении поставок из Украины в Крым воды и электроэнергии.

Он заявил, что данные товары первой необходимости Украина должна поставлять на полуостров в соответствии с международным гуманитарным правом. Депутат добавил, что законопроект будет готов в начале марта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Практически сразу Украина перекрыла Северо-Крымский канал, снабжавший полуостров пресной водой. В ноябре 2015 года Крым оказался полностью обесточенным из-за подрыва опор ЛЭП на украинской стороне.