В Раде обвинили Россию в политическом шантаже

Депутат украинского парламента выступил против строительства газопровода «Северный поток-2».

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что данный проект угрожает как энергетической, так и военной безопасности Украины. Кроме того, по его словам, запуск газопровода даст России дополнительный рычаг воздействия на Европу, и Москва будет использовать энергетические ресурсы в качестве элемента политического шантажа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Всех, кто поддерживает строительство «Северного потока-2» украинский депутат обвинил в «подыгрывании Кремлю».

Ранее сообщалось, что власти Германии выдали полный пакет разрешений на строительство газопровода.