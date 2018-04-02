В Раде обвинили Россию в политическом шантаже
Депутат украинского парламента выступил против строительства газопровода «Северный поток-2».
Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что данный проект угрожает как энергетической, так и военной безопасности Украины. Кроме того, по его словам, запуск газопровода даст России дополнительный рычаг воздействия на Европу, и Москва будет использовать энергетические ресурсы в качестве элемента политического шантажа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Всех, кто поддерживает строительство «Северного потока-2» украинский депутат обвинил в «подыгрывании Кремлю».
Ранее сообщалось, что власти Германии выдали полный пакет разрешений на строительство газопровода.
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