В Раде назвали Надежду Савченко орудием гибридной войны

Украинский парламентарий Олег Барна обвинил внефракционного депутата Верховной Рады Надежду Савченко в высказываниях, созвучных с риторикой Москвы.

Он отметил, что Савченко выступает против санкций в отношении России, а также называет конфликт на Донбассе гражданским.

«Не случайно все эти заявления совпадают с риторикой Путина. Савченко, к сожалению для всех нас, стала проектом ФСБ России, реализованным путинским кумом, главой партии «Украинский выбор» Виктором Медведчуком», - цитирует депутата «Гордон».

Барна также назвал действия Савченко продолжением гибридной войны против Украины.