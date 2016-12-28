Рада зарегистрировала законопроект о поддержке и защите русского языка

Депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий поддержку мер по развитию и популяризации русского языка и других языков национальных меньшинств.

Документ предполагает государственное финансирование в 2017-2020 годах создания и обеспечения «работы школ, специальных классов, курсов, кружков и семинаров по изучению русского языка и языков нацменьшинств, создание справочников, словарей, комплектование библиотек русскоязычной литературой и книгами языков нацменьшинств, организацию радио - и телепередач, публикаций», - сообщает ТАСС.

Закон о языках, который на Украине назвали законом «Кивалова-Колесниченко» Рада приняла 3 июня 2012 года. Этот документ стал одним из самых громких политических событий в стране. Принятие закона сопровождалось акциями протеста, блокированием парламентской трибуны и драками в сессионном зале.

Националисты утверждали, что документ направлен на русификацию Украины, несет угрозу государственности и является шагом к внедрению официального статуса русского языка. В соответствии с документом русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения.

Сразу после государственного переворота 24 февраля 2014 года Верховная рада по инициативе депутатов от националистической партии «Свобода» проголосовала за отмену закона «Об основах государственной языковой политики». Исполняющий обязанности президента, председатель Верховной рады Александр Турчинов отказался тогда подписывать решение об отмене закона, мотивируя это необходимостью принять новый закон о языковой политике. Таким образом, официально прежний закон о языковой политике не был отменен.