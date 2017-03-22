Рада просит Конгресс США предоставить Украине статус союзника вне НАТО
Верховная рада Украины обратилась к Конгрессу США с просьбой предоставить стране статус основного союзника вне НАТО в рамках двустороннего партнерства по безопасности между Киевом и Вашингтоном. За текст обращения проголосовали 232 депутата при нижнем пороге в 226 голосов.
«Постановлением предлагается Верховной раде обратиться в Конгресс США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО», - цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.
Как отмечается в документе, предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО является суверенным правом США и не требует согласия всех стран-членов альянса.
Кроме того, авторы послания отмечают, что вышеназванный статус уже предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и государствам, находящихся под угрозой военных действий - Южной Корее, Афганистану и Израилю.
Спикеру Верховной рады поручено направить текст обращения в Конгресс США, а Министерству иностранных дел Украины - в администрацию президента США.
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