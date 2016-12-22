Рада приняла закон об амнистии для участников боев в Донбассе с «украинской стороны»
Депутаты Верховной рады с 11 попытки приняли закон об амнистии, который позволит выйти на свободу или избежать наказания участникам силовой операции в Донбассе с украинской стороны. Под его действие попадут те из них, кто не совершил тяжких или особо тяжких преступлений.
Соответствующее решение, который спикер парламента Андрей Парубий ставил на голосование 11 раз, поддержали 226 депутатов – минимальное для одобрения количество, - сообщает ТАСС.
Комментируя данный законопроект после его первого внесения в Верховную раду, главный военный прокурор страны Анатолий Матиос летом этого года назвал его «страшной вещью для государства».
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