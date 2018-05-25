Работодатели следят за сотрудниками через соцсети
Россияне считают, что работодатели следят за их частной жизнью через социальные сети, следует из исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ.
Согласно опросу, 52 процента респондентов не верят в то, что их страницы в соцсетях кому-то интересны.
Вместе с тем, две трети сотрудников закрывают свои личные страницы, а каждый пятый ограничивают доступ для всех, кроме друзей.
Исследование также показало, что работающие россияне чаще закрывают свою страницу, чем безработные.
Чаще всего «манией преследования» страдают мужчины, ограничивая доступ к своим личным страницам в соцсетях.
Женщины закрывают свои персональные страницы гораздо реже, сообщает «Национальная служба новостей».
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