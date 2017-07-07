Работодатели России получат льготы на обучение кадров

Новые поправки в закон о налоговом стимулировании работодателей в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров приняты в Госдуме.

Согласно закону, в состав прочих расходов, в отношении которых применяется льготная ставка налогообложения, могут быть включены расходы работодателя на обучение сотрудников.

Речь идет о ситуации, когда обучение работников происходит на основании договора с российскими образовательными организациями, научными организациями или иностранными образовательными организациями, имеющими право на ведение подобной деятельности.

Также речь идет о сотрудниках, работающих по трудовому договору, или о лицах, письменно обязавшихся не позднее трех месяцев после окончания обучения, оплаченного потенциальным работодателем, заключить с ним трудовой договор и отработать у него не менее одного года.

К расходам на обучение также будут относиться расходы на содержание помещений и оборудования, используемого для обучения, оплату труда и стоимость имущества, необходимого для обучения.

Новые нормы закона будут действовать до 31 декабря 2022 года, отмечает ТАСС.