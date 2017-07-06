Работодатели оплатят проезд сезонных работников

Минтруд хочет обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников к временному месту работы.

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что в трудовой договор с сезонным работником, проживающим в другой местности, необходимо будет вносить условия оплаты проезда к месту работы и обратно.

По мнению экспертов Минтруда, данный законопроект защитит права сезонных работников, сообщает ТАСС.