Работодателей накажут за нарушения работников-мигрантов
Российских должностных лиц и компании будут привлекать к административной ответственности при несоблюдении приглашенными ими работниками-мигрантами целей въезда в РФ и сроков пребывания.
Некоторое время назад в Думе в первом чтении одобрили законопроект, согласно которому граждане России должны контролировать сроки и цели въезда своих гостей-иностранцев. В правительстве решили возложить такую обязанность и на юрлиц. Проект документа также принят в первом чтении, пишет «Парламентская газета».
Согласно упомянутым документам, для граждан размер штрафа составит от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 45 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.
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