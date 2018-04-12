Работодателей накажут за нарушения работников-мигрантов

Российских должностных лиц и компании будут привлекать к административной ответственности при несоблюдении приглашенными ими работниками-мигрантами целей въезда в РФ и сроков пребывания.

Некоторое время назад в Думе в первом чтении одобрили законопроект, согласно которому граждане России должны контролировать сроки и цели въезда своих гостей-иностранцев. В правительстве решили возложить такую обязанность и на юрлиц. Проект документа также принят в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

Согласно упомянутым документам, для граждан размер штрафа составит от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 45 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.