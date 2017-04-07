У работницы подмосковного кафе из Таджикистана нашли боевую гранату

Террорист-смертник из Киргизии Акбаржон Джалилов, устроивший взрыв в петербургском метро 3 апреля, перед совершением преступления позвонил гражданину Таджикистана Содику Ортикову, работающему в Одинцовском районе Московской области.

Мужчину, работавшего поваром в подмосковном кафе «Лесное», сразу начали проверять. По месту его жительства правоохранители обнаружили пистолет ПМ, патроны, две тротиловые шашки с запалами и гранату Ф-1 «Лимонка».

На рабочем месте повара ничего подозрительного не нашли, но у его коллеги — нарезчицы овощей Шохисты Каримовой — в дамской сумочке обнаружили боевую гранату и детонаторы для тротиловых шашек. Откуда взялись эти предметы и для чего предназначались, женщина объяснить не смогла, сообщает Life.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 70 получили ранения. Предполагаемым террористом-смертником оказался 22-летний уроженец Киргизии, получивший российское гражданство в 2011 году.