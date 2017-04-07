У работницы подмосковного кафе из Таджикистана нашли боевую гранату

Террорист-смертник из Киргизии Акбаржон Джалилов, устроивший взрыв в петербургском метро 3 апреля, перед совершением преступления позвонил гражданину Таджикистана Содику Ортикову, работающему в Одинцовском районе Московской области.

Мужчину, работавшего поваром в подмосковном кафе «Лесное», сразу начали проверять. По месту его жительства правоохранители обнаружили пистолет ПМ, патроны, две тротиловые шашки с запалами и гранату Ф-1 «Лимонка».

На рабочем месте повара ничего подозрительного не нашли, но у его коллеги — нарезчицы овощей Шохисты Каримовой — в дамской сумочке обнаружили боевую гранату и детонаторы для тротиловых шашек. Откуда взялись эти предметы и для чего предназначались, женщина объяснить не смогла, сообщает Life.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 70 получили ранения. Предполагаемым террористом-смертником оказался 22-летний уроженец Киргизии, получивший российское гражданство в 2011 году.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Пентагон не уверен в наличии химоружия на подвергшемся удару аэродроме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО