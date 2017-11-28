Работникам сферы образования повысят зарплату
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении зарплат работникам сферы образования и науки.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, на эти цели будет выделено более 3,5 миллиардов рублей.
Уточняется, что почти 2,5 миллиарда рублей пойдут на сферу образования, и более миллиарда - на сферу науки, сообщает агентство Nation news.
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