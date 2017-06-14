Работник красноярского банка получил срок за хищение 26 млн рублей
В Красноярске менеджера одного из банков приговорили к семи годам колонии за хищение со счетов клиентов 26,4 миллиона рублей.
Следствием было установлено, что преступление совершалось с осени 2014 по август 2015 годов. У менеджера банка был подельник, которому он переводил похищенные у vip-клиентов средства. Тот, согласно договоренности, их обналичивал.
Кроме того, намеревался обмануть страховую компанию на девять миллионов рублей путем подделки договоров страхования одного из клиентов, однако довести свой замысел до конца ему не удалось.
Сообщник банковского работника также попал на скамью подсудимых. Он получил пять лет лишения свободы, передает «ФедералПресс».
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