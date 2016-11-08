Работник автосалона опознал в Дадаеве покупателя машины для слежки за Немцовым

Выступая в качестве свидетеля в Московском окружном военном суде, бывший работник автосалона Артем Трапезин опознал в одном из подсудимых покупателя машины, на которой потом преступники вели слежку за передвижениями Бориса Немцова.

- Виделся и разговаривал ранее с Зауром Дадаевым. Договорились с ним о стоимости машины, он отъехал за деньгами, после чего вернулся и купил авто марки ZAZ Chance за 90 тысяч рублей, - цитирует заявление Трапезина ТАСС.

Свидетель уточнил, что Дадаев приобрел автомобиль по ксерокопии паспорта брата, который, по словам покупателя, попал в аварию. Подсудимый эти показания опроверг.

- Я его только в кабинете у следователя увидел в первый раз, мы не знакомы, - отметил подсудимый.

Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Перед судом предстали пятеро предполагаемых исполнителей преступления – Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Предполагаемым заказчиком убийства следствие называет бывшего офицера батальона Север Руслана Мухудинова, которому заочно предъявлено обвинение.

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