В работе Twitter произошел сбой

Пользователи социальных сетей пожаловались проблемы в работе популярной сети микроблогов Twitter.

Кроме того, проблемы с работой социальной сети зафиксировал сайт downdetektor, специализирующийся на отслеживании сбоев.

Пользователи Twitter в Европе, США, России и Японии жалуются на то, что у них не загружается главная страница соцсети, а также не загружаются твиты, сообщает «Интерфакс».