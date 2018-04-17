В работе Twitter произошел сбой
Пользователи социальных сетей пожаловались проблемы в работе популярной сети микроблогов Twitter.
Кроме того, проблемы с работой социальной сети зафиксировал сайт downdetektor, специализирующийся на отслеживании сбоев.
Пользователи Twitter в Европе, США, России и Японии жалуются на то, что у них не загружается главная страница соцсети, а также не загружаются твиты, сообщает «Интерфакс».
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