На работе нужно быть эгоистом

Группа научных сотрудников Университета Пенсильвании разъяснили довольно интересный и не всем приятный факт: на работе по возможности нужно быть эгоистом.

Если всегда помогать своим коллегам, это может перерасти в конфликты и дополнительный стресс уже по прибытию домой, - сообщает «Svopi.ru».

Научные сотрудники также отметили, что люди, которые больше заботятся о себе и своих проблемах, а не помогают другим, чувствуют себя увереннее и в целом лучше остальных.