На работе нужно быть эгоистом
Группа научных сотрудников Университета Пенсильвании разъяснили довольно интересный и не всем приятный факт: на работе по возможности нужно быть эгоистом.
Если всегда помогать своим коллегам, это может перерасти в конфликты и дополнительный стресс уже по прибытию домой, - сообщает «Svopi.ru».
Научные сотрудники также отметили, что люди, которые больше заботятся о себе и своих проблемах, а не помогают другим, чувствуют себя увереннее и в целом лучше остальных.
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