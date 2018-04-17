В работе мессенджера Viber произошел сбой
Российские пользователи мессенджера Viber сообщили о сбоях в работе приложения.
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой произошел около 17:00 по московскому времени.
Так, 56 процентов пользователей пожаловались на отсутствие соединения, еще 33 процента заявили о невозможности отправки сообщений, а 9 процентов пользователей заметили отсутствие статуса в мессенджере.
Наибольшее число жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, сообщает ТАСС.
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