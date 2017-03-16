Работающий в резиденции британского премьера кот под угрозой увольнения

Главный мышелов резиденции британского премьер-министра кот Лари может быть уволен в связи с неисполнением своих обязанностей, сообщил источник The Telegraph.

Ларри служит главным мышеловом премьер-министра с 2011 году, но в процессе работы выяснилось, что кот либо игнорирует мышей, либо предпочитает играть с ними.

При этом кот Палмерстон, который живет в главном здании МИД, поймал десятки мышей, а кот Глэдстоун, охраняющий от грызунов британский Минфин, зарекомендовал себя отличным специалистом по уничтожению крыс и мышей.

Вместе с тем, профессия мышелова пользуется высоким спросом среди котов, стремящихся на государственную службу. Так, многие лондонские чиновники возмущены тем, что им не предоставлены коты для борьбы с мышами.

Сотрудник Лондонской ассамблеи уже обратился к мэру с просьбой выделить им кошку, поскольку недавно мышь свалилась с потолка здания во время мероприятия с участием детей, сообщает «Интерфакс».